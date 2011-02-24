С 15 апреля аэропорт Шереметьево меняет расписание

В связи с переводом из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево правительственных рейсов, с 15 апреля Шереметьево пересмотрит расписание полетов на весенне-летний сезон.



Такое решение было принято из-за ремонта одной из взлетно-посадочных полос во Внуково. Шереметьево в связи с этим сократит некоторое количество выполняемых авиакомпаниями рейсов, сообщает Коммерсант.



Авиакомпании, летающие из Шереметьево, начали корректировать прогнозы по своим финансовым результатам. Так, по предварительной оценке, компания Аэрофлот, которая является основной в Шереметьево, может потерять до $300-400 млн. Остальные авиаперевозчики пока сохраняют свои планы по числу полетов. Однако в Росавиации предупреждают, что пропускные мощности Шереметьево снизятся на 15%, что напрямую может сказаться на работе более 50 компаний.



Издание констатирует, что в связи с переносом в Шереметьево некоторых правительственных рейсов для Москвы может создаться новая крупная транспортная проблема, так как неизбежны перекрытия и без того перегруженного Ленинградского шоссе в связи с регулярными проездами по нему высоких чиновников и делегаций.