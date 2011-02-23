В Петербурге сегодня пройдет «Марш Защитников Отечества»

В центре Санкт-Петербурга сегодня пройдет «Марш Защитников Отечества». Активисты шествием пройдут от пересечения Большой и Малой Московской улицы с портретами героев СССР и героев России всех национальностей, защищавших Родину в разные годы.

Завершится марш у дома № 20 по улице Правды, около мемориальной доски, посвященной 3-й дивизии Народного ополчения состоится митинг.

Среди участников и организаторов «Марша Защитников Отечества» — Санкт-Петербургское региональное отделение Молодой Гвардии, студенческий профсоюз «Соцпроф» ВОЕНМЕХ и Государственной Полярной Академии, Содружество Молодежи Дагестана, Армянская Молодежная Общественная Организация «Нор Серунд», сообщает ИА Росбалт.

Один из участников митинга подчеркнул, что все должны понимать, что в культурном многообразии России сила нашей страны и «ярким примером тому служит история Великой Отечественной Войны».