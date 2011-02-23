В Москве свое 240-летие отметил самый известный следственный изолятор России - знаменитая "Бутырка". Во вторник, 22 февраля, в честь юбилея СИЗО состоялось награждение ветеранов, а в стенах здания "Бутырки" прошел праздничный концерт.

В этот же день при входе в московскую тюрьму приняли присягу 50 молодых лейтенантов - новых сотрудников.

Следственный изолятор № 2 УФСИН России по г. Москве - в прошлом Бутырская тюрьма, возник в ХVII в. как острог. 22 февраля 1771 г. по Указу Императрицы Екатерины Второй на месте острога по проекту архитектора М.Ф. Казакова был построен Губернский тюремный замок, сообщается на сайте СИЗО.

Первым узником Бутырской тюрьмы стал знаменитый мятежник Емельян Пугачев. Лишь после октябрьской революции 1917 года в "Бутырке" были отменены цепи, кандалы, было разрешено подходить к окнам, разрешены передачи и свидания.

В настоящее время Бутырская тюрьма под охраной государства как памятник архитектуры за № 531.