Самые популярные мужчины в российских СМИ
22 февраля 2011, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Компания "Медиалогия" составила рейтинг самых популярных мужчин в российских СМИ; учитывались более 5300 СМИ, в том числе телевидение, радио, печатная пресса, интернет-издания и блоги.
Рейтинг участников определялся по индексу информационного благоприятствования: комплексному показателю, учитывающему частоту упоминания персоны в СМИ, заметность и характер этих упоминаний, влиятельность СМИ и т.д., проводился с января по декабрь 2010 года.
Лидером рейтинга стал президент России Дмитрий Медведев - по индексу информационного благоприятствования он более чем в полтора раза опередил премьер-министра России Владимира Путина, который опередил почти втрое занявшего третьего место президента Украины Виктора Януковича.
В рейтинге всего 50 позиций, а первая десятка самых популярных мужчин в СМИ выглядит так:
1. Дмитрий Медведев, президент РФ
2. Владимир Путин, премьер-министр РФ
3. Виктор Янукович, президент Украины
4. Барак Обама, президент США
5. Сергей Собянин, мэр Москвы
6. Алексей Кудрин, вице-премьер и министр финансов РФ
7. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
8. Николай Азаров, премьер-министр Украины
9. Борис Грызлов, спикер Госдумы РФ
10. Владимир Маркин, глава пресс-службы Следственного комитета РФ.
Во второй десятке наибольший индекс информационного благоприятствования оказался у вице-премьера Игоря Шувалова, который занял 12 место, а самый низкий - у министра образования и науки Андрея Фурсенко, у него последнее, 50 место. А на 13-м месте оказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Из иностранных лидеров в рейтинг попали: президент Франции Николя Саркози, он на 16-м месте; президент Польши Бронислав Коморовский занял 21-е место; президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 29-е место, а президент Белоруссии Александр Лукашенко - 33-е; президент Венесуэлы Уго Чавес - на 37-м, британский премьер Дэвид Кэмерон - на 41-м, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу - на 46-м и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад - на 47-м, передает Лента.ру.