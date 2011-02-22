Самые популярные мужчины в российских СМИ

Компания "Медиалогия" составила рейтинг самых популярных мужчин в российских СМИ; учитывались более 5300 СМИ, в том числе телевидение, радио, печатная пресса, интернет-издания и блоги.



Рейтинг участников определялся по индексу информационного благоприятствования: комплексному показателю, учитывающему частоту упоминания персоны в СМИ, заметность и характер этих упоминаний, влиятельность СМИ и т.д., проводился с января по декабрь 2010 года.



Лидером рейтинга стал президент России Дмитрий Медведев - по индексу информационного благоприятствования он более чем в полтора раза опередил премьер-министра России Владимира Путина, который опередил почти втрое занявшего третьего место президента Украины Виктора Януковича.



В рейтинге всего 50 позиций, а первая десятка самых популярных мужчин в СМИ выглядит так:



1. Дмитрий Медведев, президент РФ

2. Владимир Путин, премьер-министр РФ

3. Виктор Янукович, президент Украины

4. Барак Обама, президент США

5. Сергей Собянин, мэр Москвы

6. Алексей Кудрин, вице-премьер и министр финансов РФ

7. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

8. Николай Азаров, премьер-министр Украины

9. Борис Грызлов, спикер Госдумы РФ

10. Владимир Маркин, глава пресс-службы Следственного комитета РФ.



Во второй десятке наибольший индекс информационного благоприятствования оказался у вице-премьера Игоря Шувалова, который занял 12 место, а самый низкий - у министра образования и науки Андрея Фурсенко, у него последнее, 50 место. А на 13-м месте оказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Из иностранных лидеров в рейтинг попали: президент Франции Николя Саркози, он на 16-м месте; президент Польши Бронислав Коморовский занял 21-е место; президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 29-е место, а президент Белоруссии Александр Лукашенко - 33-е; президент Венесуэлы Уго Чавес - на 37-м, британский премьер Дэвид Кэмерон - на 41-м, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу - на 46-м и президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад - на 47-м, передает Лента.ру.



