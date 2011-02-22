В Германии началось расследование массового уничтожения белорусов во время ВОВ

В Германии прокуратура Франкфурта-на-Майне начала расследование массового уничтожения гражданского населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны 1941 года.



Прокуратура расследует дело в отношении 97-летнего Бернхарда Б., бывшего оберштурмбаннфюрера СС, который подозревается в причастности к уничтожению мирных граждан в Белоруссии во время Второй мировой войны.



После того, как американский историк Марк Гоулд огласил новые данные, связанные с деятельностью бывшего оберштурмбаннфюрера СС во время войны, по этому факту было возбуждено дело. По словам Марка Гоулда, он в течение нескольких лет "втирался в доверие" к бывшему эсэсовцу, уже 65 лет проживающему в федеральной земле Гессен. В результате чего Бернхард Б. как-то признался историку, что 28 июля 1941 года им был подписан приказ, согласно которому белорусов "следовало расстреливать".



Марк Гоулд передал обличительный материал в Центральное ведомство по расследованию национал-социалистских преступлений в Людвигсбурге, а уже оттуда они были направлены в прокуратуру Франкфурта-на-Майне. Правда, представительница прокуратуры Франкфурта-на-Майне выразила сомнение, что подозреваемый мог отдавать приказы о массовом уничтожении людей, так как в эсэсовской иерархии он занимал не слишком высокое положение, передает ИТАР-ТАСС.