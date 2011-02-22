Лидер защитников Химкинского леса Чирикова заявила, что у нее отбирают детей
22 февраля 2011, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова заявила, что органы опеки пытаются незаконно забрать у неё детей.
По ее словам, к ее соседям приходили представители органов опеки и заявили, что якобы получили от них письмо, в котором Евгению Чирикову обвиняют в жестоком обращении со своими детьми. "Сами соседи утверждают, что такого письма не писали", - рассказала лидер защитников Химкинского леса "Интерфаксу".
Однако, по данным Чириковой, органы опеки намерены передать эти материалы в милицию.
По ее мнению, эта кампания направлена на то, чтобы она отказалась от борьбы против строительства автомагистрали Москва – Санкт-Петербург, проходящей через Химкинский лес.