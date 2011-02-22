Мособлсуд подтвердил законность задержания Ивана Назарова
22 февраля 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Мособлсуд признал законным задержание предполагаемого руководителя теневого игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова.
Адвокаты Назарова просили признать незаконным задержание бизнесмена после того, как Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела по организации казино в Сергиевом Посаде.
Ранее жалобу защиты подозреваемого поддержали в суде и представители прокуратуры.
Московский областной суд не нашел нарушений в действиях следствия, признав их законными и обоснованными.