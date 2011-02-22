Лукашенко готов использовать армию для наведения конституционного порядка

Во время посещения 2-й инженерной бригады Вооруженных Сил Белоруссии в поселке Сосны под Минском 21 февраля Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает привлечения Вооруженных Сил в исключительных случаях для наведения конституционного порядка в стране.

В связи с этим Глава государства коснулся ситуации в странах Ближнего Востока и Северной Африки: «Возьмите Египет с 80-миллионным населением. Что, там 80 млн. человек восстали? Миллиона не было, называли цифру около 100 тыс. человек. Даже если 100 тыс. - по отношению к 80-миллионному Египту это какой процент? - перевернули страну и ситуацию там - еще неизвестно, чем она закончится, - от кровопролития спасла армия - спокойными действиями».

Президент убежден, что армия - это гарант как внутренней, так и внешней стабильности государства. Он считает, что ни перед чем нельзя останавливаться, чтобы защитить суверенитет и независимость своей страны. «Мы должны защитить кусок земли, на котором будем жить не только мы, но и наши дети. Вот единственная цель всех этих мероприятий, а не

личная чья-то власть, в том числе и Президента», - сказал он.