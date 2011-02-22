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Лукашенко: шантаж и двойные стандарты- дело бесперспективное

22 февраля 2011, 07:40 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Лукашенко: шантаж и двойные стандарты- дело бесперспективное

Шантаж и двойные стандарты- дело бесперспективное, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая накануне перед военнослужащими в ходе посещения 2-й инженерной бригады Вооруженных Сил Белоруссии, сообщили журналистам в пресс-службе Главы белорусского государства.

Президент Белоруссии, в частности, отметил: "Мы уже неоднократно проходили разные политические, экономические, информационные акции и кампании. Нам постоянно предрекали коллапс и крах, однако прогнозам этих "оракулов" так и не суждено было сбыться". "Поэтому если еще кто-то хочет поучать нас азам экономики и государственного строительства, то пусть не напрягаются зря и не лезут к нам с нотациями, а лучше утрясают социальные конфликты в своих государствах", - заявил Александр Лукашенко.

 По его словам, Белоруссия давно сумела доказать свою состоятельность и неоднократно рекомендовала "заинтересованным" не вмешиваться в дела суверенного государства. "Наша позиция была и остается незыблемой.
Белорусский народ, и только он, - хозяин на своей земле", - подчеркнул глава государства.

 Белорусский лидер также заявил, что никому не дано право "решать за
нас, как жить". Тем более что невмешательство во внутренние дела - это
принцип, признанный всем мировым сообществом. "Мы не хотим, чтобы в
Беларуси кто-то говорил с позиции силы и на языке ультиматумов, а не
ровен час - мы сможем ответить тем же", - сказал Александр Лукашенко.
 Примечательно, что после данных высказываний появилась как никогда
резкая реакция в среде белорусской оппозиции.
 "Лукашенко страшно напуган этими событиями, когда народ выходит на
борьбу с тиранией и деспотией. И режимы рушатся, как карточные домики, -
считает экс-депутат Палаты представителей, бывший политзаключенный
Сергей Скребец. – Отсюда и такие угрозы в адрес белорусской оппозиции.
Потому что Лукашенко знает, что реально не набрал и 20% голосов на
выборах".
 По словам Сергея Скребца, сейчас политическая оппозиция в Белоруссии
пока слаба и раздроблена, но она готова объединиться. "Этого от
политиков ждут люди. Мы знаем, что в стране существует огромная
гражданская оппозиция режиму. Пока эти люди критикуют власть на своих
кухнях. Но придет время, и они выйдут на улицы. И тогда режиму Лукашенко
придет конец", - заявил политик в интервью сайту Объединенных
демократических сил Белоруссии
 "Я не знаю, что тут можно комментировать. Комментировать можно только
что-то осмысленное, а это был поток неконтролируемого сознания", -
сказал в интервью новостному порталу заместитель председателя
Объединенной гражданской партии Лев Марголин.
 Вместе с тем, сайт Объединенных демократических сил утверждает, что эти
слова лидеров оппозиции были комментарием на более ранние высказывания
Лукашенко, сделанные 19 февраля, сразу после возвращения из Сочи, где
белорусский лидер проводил отпуск.
 По словам Александра Лукашенко, белорусская оппозиция - это не
оппозиция: "Она очень далека от народа и его проблем, и ей сложно
появиться еще и потому, что действующая власть как проводила, так и
будет проводить народную линию... Это не значит, что мы будем печатать
деньги и раздавать, - нет, но мы будем создавать все условия, чтобы
человек мог работать и заработать. То есть мы проводим народную
политику".
Оппозиция же, по его словам, на прошедших выборах предложила
альтернативу в виде чистого популизма, и, конечно, народ этому не
поверил. Более того, был взят путь на революционные перевороты: "Этим
самым они себя очень здорово опустили". Он подчеркнул, что теперь
оппозиции получить народную поддержку будет очень сложно, так как "у
людей уже в памяти четко забито: раз это оппозиция - значит это война".
"Я хочу, чтобы в нашей стране люди не только на кухнях шептались и
что-то обсуждали, я хочу, чтобы люди, как настоящие белорусы,
порядочные, обсуждали проблемы. Хочет оппозиция появиться - пусть
появляется. Такая оппозиция как сейчас будут получать по башке на всю
катушку, если они будут дестабилизировать обстановку в стране", -
пригрозил Лукашенко.
"Они нас убаюкивали, Запад нас убаюкивал, приехали тут великие деятели
правильной и неправильной ориентации и меня уже начали упрекать в том,
что я, видите ли, осудил голубятню эту и т.д., - возмущается он. - Ну не
нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, отдельные
министры иностранных дел обиделись на меня. Чего на меня обижаться? Мы в
демократическом обществе живем, тем более я президент и вправе высказать
свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И
за это, видите ли, они обижаются. Нормальный образ жизни надо вести... В
Германии это возможно, в Польше - пожалуйста, пусть они этим и
занимаются там, а нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к
сожалению", - признался глава государства.

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