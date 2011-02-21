Грызлов: Решение Примакова покинуть пост главы ТПП надо уважать

Председатель Госдумы РФ Борис Грызлов сообщил, что решение Евгения Примакова покинуть пост президента Торгово-промышленной палаты необходимо уважать и воздержаться от комментариев этого события.

Напомним, Евгений Примаков сегодня объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок на пост президента Торгово-промышленной палаты. Он продолжит осуществлять свои полномочия до очередного съезда ТТП, до 4 марта.

По словам Грызлова, он исключительно позитивно относится к Примакову, считает, что он - достояние России и очень много сделал для страны.

Как сказал Грызлов, новое руководство ТПП должно уделять большое внимание поддержке отечественных товаропроизводителей, которые выходят на экспорт, и больше говорить о независимости производителей в России.