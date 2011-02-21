Вопрос Нургалиеву можно задать в Интернете на обновленном сайте МВД РФ

Министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву можно теперь задать вопрос на сайте МВД РФ. Замглавы МВД России Сергей Булавин сообщил о том, что у ведомства появилась обновленная версия официального сайта.

По словам Булавина, сайт МВД - один из ключевых ресурсов в реализации партнерской модели взаимоотношений органов внутренних дел и общества, на формирование которой направлен закон "О полиции".

На презентации сайта Министрества внутренних дел он сказал, что в рамках осуществляемой реформы в новом формате сайта нашли свое отражение изменения в сторону большей открытости, демократичности работы ведомства.

На новом сайте МВД появился раздел "Помощь гражданину", возможность скачать необходимые формы бланков документов, советы населению, раздел о розыске пропавших "Нужна ваша помощь".

На сайте существует возможность задать вопрос главе МВД России Рашиду Нургалиеву. Ответы министра на наиболее популярные и интересующие граждан, вопросы также будут размещены на сайте.

Федеральная налоговая служба также открыла сегодня обновленный сайт.