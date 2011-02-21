Депутаты ТГД хотят отправить в отставку мэра Тулы Алису Толкачеву

Депутаты Тульской городской думы намерены отправить в отставку мэра Тулы Алису Толкачеву. Сегодня народные избранники уведомили главу города - председателя ТГД Толкачеву о проведении 2 марта внеочередного заседания городского парламента, где будет поднят вопрос об отставке мэра.

Мэр Тулы Алиса Толкачева считает действия депутатов рейдерским захватом.

Заместитель главы Тульской городской думы Сергей Конов заявил на оперативном совещании в горадминистрации о том, что уже в течение трех месяцев глава Толкачева не исполняет обязанности по решению вопросов местного значения. Конов ссылается на 131 федеральный закон, в котором говорится, что это является одним из оснований отправки главы муниципального образования в отставку.

В числе претензий Конова: неподписание мэром Тулв нормативно-правовых актов, принятых думой, неназначение конкурса на пост главы администрации, что препятствует реализации прав жителей областного центра. Замглавы ТГД уточнил, что дума неоднократно оценивала деятельность Толкачевой как неудовлетворительную.

Алиса Толкачева не согласна с претензиями народных избранников. По ее словам, с 27 октября произошло 167 решений, только 17,2% из которых имеют признаки нормативно-правового акта. Она отметила, что ссылаясь на 131 федеральный закон и Устав города, к ее полномочиям относится подписание именно нормативно-правовых актов.