Виктор Вексельберг может попасть под антикоррупционное разбирательство

Бизнесмен Виктор Вексельберг может стать фигурантом антикоррупционного разбирательства.



В марте 2008 года подконтрольные Вексельбергу компании купили здание на Красной Пресне, в котором раньше располагалось торгпредство Венгрии в семь раз дешевле, чем оно позднее было продано российскому правительству. Виктор Вексельберг, в настоящее время глава Фонда развития инновационного центра «Сколково», выступил посредником в сделке со зданием на Красной Пресне, пишут "Вести".

Напомним, 9 февраля венгерские власти по подозрению в махинациях с недвижимостью взяли под стражу бывшего посла Венгрии в Москве, бывшего секретаря МИД Венгрии и бывшего секретаря управления госимуществом.

Как передает Радио "Маяк", пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков заявил, что законность сделки должны оценить правоохранительные органы. Песков отметил, что подобные сделки носят коммерческий характер и не заключаются по просьбе правительства каким-то конкретным лицом.