Сергей Собянин создал Комитет по контролю за долевым строительством

Мэр Москвы Сергей Собянин создал Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Комитет займется вопросами развития строительства доступного жилья, гаражей, парковок и развития застроенных городских территорий. Новое ведомство также будет осуществлять контроль в области долевого строительства. Штат комитета - 80 челове.

В связи с его образованием упразднено управление по обеспечению реализации инвестиционных проектов и контролю в области долевого строительства.