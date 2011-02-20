"За последние два года проблема экстремизма в регионе обострилась", - в воскресенье на заседании общественного совета при ГУВД Ростовской области заявил начальник криминальной милиции ГУВД генерал-майор милиции Михаил Корнеев.



По словам Корнеева, чаще всего молодежь с экстремистскими взглядами выявляется среди студентов Ростова-на-Дону. "Это в первую очередь обусловлено тем, что в высших учебных заведениях региона практически не проводится работа с молодежью", - добавил генерал-майор милиции Михаил Корнеев.