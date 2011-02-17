Именем Путина назовут горный пик в Киргизии
17 февраля 2011, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]
Парламент Киргизии одобрил присвоение одному из горных пиков Чуйской области имени Владимира Путина. В честь российского премьера назовут вершину высотой 4446 метров Киргизского хребта в бассейне реки Ак-Суу.
С этой инициативой в конце декабря 2010 года выступили депутаты Московского районного совета Чуйской области.
Инициатива была поддержана кабинетом министров Киргизии, сообщает "Российская газета". Депутаты в четверг одобрили ее без обсуждения большинством голосов.
Один из высокогорных пиков Киргизии уже носит имя крупного российского политика- первого президента России Бориса Ельцина.