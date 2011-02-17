За январь бензин в Москве подорожал на 3%–7%

По информации Мосгорстата, цены на автомобильный бензин в Москве выросли в январе 2011 года от 3,26% до 6,99% в зависимости от марки.



Так, цены на бензин марки А-76 (Аи-80) поднялись с 20,35 рубля за литр в декабре до 21,62 рубля за литр в январе, то есть более чем на 6,24%. Литр бензина марки А-92 подорожал с 24,19 рубля до 25,06 рубля, или почти на 3,6%.



По информации Мосгорстата, бензин А-95 за этот период вырос в цене более чем на 3,26%: с 26,11 рубля за литр в январе до 26,96 рубля в январе 2011 года.



Ведомство также отметило рост цен на дизельное топливо в столице, сообщает Газета.ру.



Согласно данным Мосгорстата, литр дизельного топлива подорожал почти на 6,99% за прошлый год. Если в январе он стоил 24,9 рубля, то в декабре – уже 26,64 рубля.