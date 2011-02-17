Сотрудникам МВД запретят приобретать ценные бумаги и получать подарки

Закон "О службе в органах внутренних дел РФ", проект которого скоро будет представлен в Госдуму, наложит довольно серьезные ограничения на всех сотрудников МВД.



По словам начальника управления информации и общественных связей генерала-майора милиции Валерия Грибакина, документ в данное время проходит межведомственную проверку.



Согласно законопроекту, запрещается вся финансовая деятельность сотрудников МВД. А отказ выехать к месту чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, контртеррористической операции или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций станет основанием для расторжения контракта и увольнения, сообщает "Российская газета".



Если полицейский откажется перевестись на равнозначную должность в другой регион, его могут понизить в должности по прежнему месту службы.



Сотрудникам МВД будет запрещено организовывать забастовки и принимать участие в их проведении, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности, но даже она не должна финансироваться за счет средств иностранных государств, организаций или граждан.



Сотрудникам запретят приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход, принимать участие в управлении организациями независимо от их организационно-правовой формы. Если все же кто-то владеет ценными бумагами, акциями или долями в капитале организации, он обязан передать их в доверительное управление.



Запрещено и получать подарки. Все, что сотруднику МВД в виде презентов вручат на протокольных мероприятиях и в командировках, признается федеральной собственностью и сдается по акту в подразделение, в котором он служит.



Законодательно будет запрещено служить в подчинении у родственников.