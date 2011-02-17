Батурин: Моя сестра разорена, но со мной расплатится в любом случае

Брат Елены Батуриной, Виктор, утверждает, что его сестра фактически разорена, чтобы расплатиться по кредитным обязательствам, ей не хватит ни собственных денег, ни денег мужа.



«Я уже говорил, что Елена Батурина фактически разорена, мне не хотелось бы вторгаться в область финансового анализа компании «Интеко». Но с другой стороны, могу констатировать очевидное. Если она вдруг захочет расплатиться по всем обязательствам, ей не хватит денег ни личных, ни ее мужа. Долг корпорации «Интеко» превышает ее активы", - заявил ER-portal.ru Виктор Батурин, комментируя прошедшие в «Интеко» обыски по подозрению в хищении 13 млрд долларов.



«Со мной «Интеко» расплатится в любом случае, - продолжил Батурин. - Компания должна мне что-то около 500 млн долларов, в том числе, по зарплате, и это долги первой очереди. Так что нужно понимать, что шансы иных кредиторов вернуть свои деньги, тем более третьей очереди, таких как «Сбербанк» или ВТБ, и без того не великие, становятся еще меньше. Я не хотел бы при этом отвечать на разного рода вопросы, жаль мне кого-то из тех кредиторов «Интеко», которые останутся без денег, или нет. Бизнес и эмоции понятия несовместимые».