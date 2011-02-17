Король Испании едет в Россию с официальным визитом

24 февраля король Испании Хуан Карлос Первый приедет в Москву открывать Год Испании в России. В ходе визита планируются встречи короля с топ-менеджерами ведущих российских компаний.

"Двадцать пятого февраля главы государств примут участие в церемонии открытия выставки "Прадо в Эрмитаже", которая даст старт проведению Года Испании в России и Года России в Испании", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.