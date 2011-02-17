Собянин ликвидировал комитет выставочно-конгрессной деятельности

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ликвидировать столичный комитет инновационного развития и выставочно-конгрессной деятельности и передать его функции департаменту науки и промышленной политики города.



"Мэр подписал постановление о ликвидации комитета и передаче его функций и штата из 21 сотрудника департаменту науки и промышленной политики Москвы", - цитирует РИА "Новости"источник в городской администрации.