Назначен главный управляющий директор инновационного центра "Сколково". Им стал выпускник Массачусетского технологического института (МIT), гражданин США Стивен Лоуренс Гайгер.



Известно, что господин Гайгер свободно владеет русским и английским языками, имеет опыт работы в российском энергетическом секторе. Он известен также как основатель и директор компании по использованию возобновляемых источников энергии MASDAR в Абу-Даби.



Изначально предполагалось, что должность главного управляющего директора займет кандидат экономических наук Михаил Мошиашвили (в то время - генеральный директор проектной кризисной компании ЭйрЮнион ГК "Ростехнологии").