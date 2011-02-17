Террорист-смертник Евлоев, совершивший взрыв в аэропорту "Домодедово", проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте и был комиссован из-за ухудшения здоровья на почве травмы, которое он симулировал.



По данным газеты "Коммерсантъ", Магомед Евлоев служил во Владивостоке на базе 165-го полка морской пехоты, после чего его отправили в поселок Смольяниново, в часть Приморской флотилии разнородных сил. Там он прослужил три месяца.



Во время отпуска, который он проводил на родине в Ингушетии Евлоева комиссовали со службы из-за ухудшения здоровья на почве детской травмой головы, которое он симулировал.



Опознать Евлоева удалось благодаря рентгеновским снимкам носовых пазух, которые были сделаны во время его службы на флоте. Эти сведения не подтвердили и не опровергли в штабе Тихоокеанского флота.