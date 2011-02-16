Прокуратура Москвы признала деятельность ДПНИ экстремистской

Прокуратура Москвы приостановила деятельность "Движения против нелегальной иммиграции", признав его экстремистским. Уведомление об этом было передано руководству организации.



Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ДПНИ.



Кроме того, прокуроры обратились в суд с заявлением о полном запрете указанного движения. Известно, что решение о признании ДПНИ экстремистским было подписано лично прокурором столицы Юрием Сёминым на прошлой неделе.