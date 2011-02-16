Анна Чапман хочет создавать спецодежду для космической отрасли

Анна Чапман примет участие в создании спецодежды для наземных специалистов космического Центра им. Хруничева и Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.



"Но дальше этого разговора дело пока не пошло", — сообщил РИА "Новости" начальник ЦПК Сергей Крикалев.



По его словам, Чапман не уточнила, будет ли участвовать в создании одежды с дизайнерской или финансовой стороны.



Известно, что неудавшаяся русская шпионка, а ныне телеведущая Анна Чапмен зарегистрировала в Роспатенте свое имя в качестве товарного знака.



