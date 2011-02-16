Анна Чапман хочет создавать спецодежду для космической отрасли
16 февраля 2011, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Анна Чапман примет участие в создании спецодежды для наземных специалистов космического Центра им. Хруничева и Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.
"Но дальше этого разговора дело пока не пошло", — сообщил РИА "Новости" начальник ЦПК Сергей Крикалев.
По его словам, Чапман не уточнила, будет ли участвовать в создании одежды с дизайнерской или финансовой стороны.
Известно, что неудавшаяся русская шпионка, а ныне телеведущая Анна Чапмен зарегистрировала в Роспатенте свое имя в качестве товарного знака.