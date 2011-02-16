Уборку столичных улиц будут транслировать в Интернете
16 февраля 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Уборку столичных улиц от снега со следующей зимы будут транслировать в Интернете. Кроме того, уборочную технику оснастят системой ГЛОНАСС.
Об этом сообщил заместитель руководителя объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Прохоров.
«Для этого будет разрабатываться специальное программное обеспечение, к осени оно уже появится, а к следующей зиме будет внедрено», - цитирует слова Прохорова РИА "Новости".
В свою очередь, префект Северного административного округа (САО) Владимир Силкин отметил, что вся уборочная техника в округе уже к 1 марта будет оснащена системой ГЛОНАСС.
«Таким образом, мы сможем контролировать все работы по уборке», - отметил префект.