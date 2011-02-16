Путин велел таможенникам, снявшим клип, реализовывать таланты в Доме культуры

Премьер-министр РФ Владимир Путин сделал замечание главе Федеральной таможенной службы РФ Андрею Бельянинову за получивший широкую известность клип, который сняли таможенники из Владивостока.



"Дисциплина в некоторых подразделениях нужна. Нужно ее немножко поднимать. Я сам люблю пошутить и посмеяться, но творчеством нужно заниматься в Доме культуры таможни", - сказал премьер на встрече с Бельяниновым.



Видеоролик, снятый по мотивам клипа российской группы "БандЭрос" "Коламбия Пикчерз", появился на популярном видеохостинге. Основная идея ролика сводится к тому, как шикарно и дорого развлекаются сотрудники таможни в своих кабинетах и номерах отелей благодаря службе в управлении.