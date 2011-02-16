Родственникам погибших в ДТП с кортежем Нургалиева отказали в возбуждении дела

Следователь ГСУ при ГУВД по Московской области Наталья Харитонова вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля фирмы «Лифтэк» и принадлежащего МВД Фольксвагена «Мультивен».



ДТП произошло 31 июля 2010 года, в 23:15 на 21 километре автодороги Москва-Рославль (Калужское шоссе). Столкнулись ВАЗ 21041 лифторемонтного предприятия «Лифтэк» и принадлежащий МВД Фольксваген, в котором, по официально подтвержденной органами внутренних дел информации, находилась Маргарита Нургалиева, супруга министра МВД Рашида Нургалиева. В результате ДТП погибли рабочие «Лимфтэк» Виктор Абасев и Ратмир Николаев.



Таким образом, виновных в аварии признали погибших, пишет «Новая газета». Родственникам погибших не предоставили материалов проверки.