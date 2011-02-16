На пост президента Казахстана появился еще один претендент

Председатель Народного антикоррупционного республиканского комитета Жаксыбай Базильбаев намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента Казахстана.



"Я решил баллотироваться на пост президента в третий раз", - сообщил он в среду на пресс-конференции в Алматы.



Базильбаев выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1998 и 2005 годов.

В настоящее время в претендентах на пост главы государства остаются восемь человек, в том числе действующий президент Нурсултан Назарбаев.