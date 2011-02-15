В Москве площади взяты под усиленную охрану: возможны акции националистов

В Москве во вторник милиция усиливает меры безопасности на всех центральных площадях города: Лубянская, Театральная, Тверская, Пушкинская и Манежная под особым вниманием из-за возможной акции националистов.

В центре Москвы в связи с намерениями радикально настроенной молодежи провести очередную акцию на Пушкинской площади в охране правопорядка и с целью недопущения проведения несанкционированных акций будет задействовано более 1,5 тысяч сотрудников милиции.

Милиционеры и воеенослужащие Внутренних войск МВД России уже прибыли на Манежную и Пушкинскую площади. На Манежной стоит несколько автобусов и грузовиков с военнослужащими Внутренних войск. Площадь патрулируется усиленными нарядами бойцов ОМОН.

На станциях метро "Площадь революции" и "Театральная" в центре города дежурят сотрудники милиции, причем, их значительно больше, чем в обычный рабочий день.