ВВ МВД: Террорист-смертник Евлоев никогда не служил во внутренних войсках

Пресс-служба Внутренних войск МВД России опровергла информацию о том, что террорист-смертник Магомед Евлоев, совершивший взрыв в московском аэропорту "Домодедово", проходил службу во Внутренних войсках.

Пресс-службу ВВ МВД РФ уточнила, что с 2004 года по настоящее время в Приморском крае проходили службу двое военнослужащих по фамилии Евлоев, передает Интерфакс. Но их персональные данные не совпадают с персональными данными террориста.

Напомним о том, что террорист-смертник Евлоев служил во Внутренних войсках сообщил главком Николай Рогожкин. Рогожин подчеркнул, что эта информация нуждается в проверке.