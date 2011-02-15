Пострадавшему от акулы петербуржцу Минтуризма Египта выплатило 50 тыс. долларов

Министерство туризма Египта выплатило жителю Петербурга Евгению Тришкину, пострадавшему от нападения акулы в Красном море, компенсацию в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, акула напала на нескольких россиян в Красном море курортного Шарм-эль-Шейха в декабре прошлого года. Среди пострадавших - турист из Петербурга. Сначала Тришкина прооперировали в Египте. Затем он лечился в Петербурге, в Военно-медицинской академии, сообщант "Эхо Москвы". Из больницы пострадавший от нападения акулы выписался только на прошлой неделе.