Защитники Химкинского леса просят о помощи у верховного комиссара ООН

Защитники Химкинского леса просят о помощи ООН, и сегодня они передали обращение верховному комиссару ООН по правам человека Наванетем Пиллай.

Один из активистов Ярослав Никитенко рассказал, что защитники Химкинского леса считают, что проект строительства дороги Москва - Санкт-Петербург можно остановить. По их словам, независимая экспертиза показала, что существуют другие варианты прокладки скоростной автотрассы.

Обращение защитников приурочено к визиту верховного комиссара ООН Наванетем Пиллай в Россию. Напомним, Пиллай будет находиться с визитом в России 13-19 февраля.