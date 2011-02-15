Должностные лица администрации Владимира подозреваются в халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ - халатность.



По данным следствия, с июля по сентябрь 2010 года должностными лицами администрации города Владимира и муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» реализована процедура размещения муниципального заказа на выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства города в 2010 – 2012 годах.

По результатам конкурса, как сообщает Следственный Комитет, с обществом с ограниченной ответственностью «Мехколонна» был заключен контракт стоимостью свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Впоследствии было выявлено завышение почасовой стоимости амортизации техники, используемой на работах по вывозу снега с городских территорий. По экспертным оценкам, включение в контракт экономически необоснованных расходов и оплата обществу стоимости работ по завышенным тарифам в ноябре-декабре 2010 года повлекли причинение ущерба бюджету муниципального образования в размере около 600 тысяч рублей.