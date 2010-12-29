Дед Мороз оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности - в Московской усадьбе зимнего волшебника нашли ряд нарушений пожарной безопасности.

Как передает радиостанция СИТИ-FM, в комплексе зданий на Волгоградском проспекте инспекторы нашли пять нарушений. В частности, в Тереме Творчества в тамбуре запасного выхода была гримерная для артистов.

Как стало известно, под лестницами хранилось оборудование и горючие предметы. А часть чердачного помещения приспособлена под офисы, - таким образом, была превышена этажность здания.