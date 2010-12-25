Читинцы приняли участие в новогоднем оформлении центра города (ВИДЕО)

Жители Читы приняли участие в новогоднем оформлении центральной площади города. Мэрия Читы объявила конкурс на создание лучшей ледяной скульптуры, итоги которого подвели 24 декабря.

Несмотря на сорокаградусные морозы побороться за главный приз вызвались 12 человек. Как передает РИА Новости, победил автор, изобразивший уходящего тигра и сидящего на цифре "2011" кролика, и получил денежный приз - 30 тысяч рублей. Занявшие второе и третье места, получили по 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

Центральную площадь Читы, кроме скульптурных композиций самих горожан, украсили ледяные горки и ворота.