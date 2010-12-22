Прокуратура проверит отказ в уголовном преследовании Екатерины Рогозы

Прокуратура Краснодарского края намерена проверить законность постановления краевого СУ об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении следователя ОВД Кущевского района Екатерины Рогозы.

"Аргументы.ру" сообщали, что следователь ОВД по Кущевскому району Екатерина Рогоза выложила видеообращение к президенту РФ, в котором утверждает, что по результатам проверки в станице Кущевская высокопоставленные чиновники могут уйти от наказания, свалив вину на рядовых сотрудников.

"В настоящее время материалы проверки истребованы прокуратурой Краснодарского края для проверки законности принятого решения", — говорится в сообщении Генпрокуратуры, которое цитирует РИА Новости. Ранее сообщалось, что следователи решили не возбуждать уголовное дело против Рогозы, выносившей "отказные" решения в отношении Владимира Алексеева, одного из подозреваемых в убийстве 12 человек в Кущевской.