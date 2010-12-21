Оправдательный приговор Михаилу Бекетову обжалован прокуратурой

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор главному редактору газеты "Химкинская правда" Михаилу Бекетову по делу о клевете на главу администрации Химок Владимира Стрельченко.

"Я был в канцелярии, там сообщили, что прокуратура подала кассационное представление", - сказал "Интерфаксу" адвокат Бекетова Андрей Столбунов.

Главный редактор газеты "Химкинская правда" Михаил Бекетов был активным противником строительства автотрассы через Химкинский лес и был жестоко избит неизвестными в ноябре 2008 года. Тяжелые черепно-мозговые травмы и переломы обеих конечностей сделали невозможным возвращение журналиста к профессиональной деятельности.

Напомним, 10 декабря, суд отменил приговор Михаилу Бекетову, редактору газеты "Химкинская правда", обвиненного в клевете на мэра Химок. Журналист оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.