Столичные власти увеличили минимальную пенсию в Москве до 11 тысяч рублей

Правительство Москвы 21 декабря приняло решение о повышении минимального размера пенсии на 7% - до 11 тысяч рублей в 2011 году. В 2010 г. минимальный размер пенсии в столице составлял 10,275 тысяч рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства отметил, что, в соответствии с заложенными в бюджете города ресурсами, доплаты будут получать более двух миллионов москвичей, а средний размер доплат составит приблизительно 4 тысячи рублей в месяц.

Столичный градоначальник заявил: "Мы считаем социальную поддержку москвичей нашим приоритетом, и в дальнейшем будем делать все, чтобы они чувствовали себя комфортно в городе".



