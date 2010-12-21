МЧС: Признаков падения вертолета в ЕАО не обнаружено

В пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС РФСзаявили, что спасатели, принимавшие участие в поиске вертолета, не нашли никаких признаков падения воздушного судна.

"Спасатели ничего не обнаружили ни на земле, ни с воздуха. Было организовано взаимодействие с авиадиспетчерами региона. По их словам, пропавших воздушных судов в области нет. Со всеми, кто находится в воздухе, есть связь", - цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ДВРЦ МЧС РФ.