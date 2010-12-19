В Петербурге кремирован кардиолог, попавшая под колеса снегоуборочной машины

Отпевание и кремация известного врача кардиолога Ирины Ганелиной прошли сегодня в Петербурге. Женщина трагически погибла несколько дней назад под колёсами снегоуборочной машины.

По факту гибели двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека». По факту гибели Ирины Ганелиной проводится проверка, передает радиостанция "Эхо Москвы".

"Аргументы.ру" писали, что артист Московского Художественного Театра Михаил Трухин обратился с открытым обращением к Валентине Матвиенко, где обвиняет губернатора Петербурга в том, что город не расчищен от снега и по этой причине погибли маленькая девочка и пожилая женщина.