ГУВД Москвы: Оснований для паники нет

Официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков заявил, что оснований для паники в связи с увеличением числа ложных сообщений о взрывных устройствах нет.

По словам Бирюкова, за минувшие сутки в милицию поступило 15 сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, но пока ни одно из них не подтвердилось, в том числе, и сообщение о минировании торгового центра "Европейский".

Как сказал Виктор Бирюков, обстановка в Москве в настоящее время спокойная и полностью находится под контролем правоохранительных органов.

"Аргументы.ру" сообщали, что в Москве милиция сегодня предпринимает повышенные меры безопасности в центре столицы в связи с информацией о готовящихся столкновениях радикальной молодежи.