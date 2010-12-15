Вокруг торгового центра "Европейский" выставляются силы ОМОН. Между Киевским вокзалом и торговым центром припаркованы автобусы ОМОН, а также около 15 патрульных автомобилей милиции.

Как передает корреспондент "Интерфакс", по периметру ТЦ, а также вдоль улицы, разделяющей ТЦ и вход в Киевский вокзал, дежурят несколько десятков сотрудников милиции, оснащенных спецсредствами, в том числе защитными пластиковыми шлемами, резиновыми палками, бронежилетами и противогазами. Ко входу в торговый комплекс рабочие сдвигают металлические ограждения.

При этом ситуация остается спокойной, агрессивно настроенных молодых людей на площади не наблюдается.

"Аргументы.ру" сообщали, что в Москве милиция сегодня предпринимает повышенные меры безопасности в центре столицы в связи с информацией о готовящихся столкновениях радикальной молодежи.