Оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву отложено на 27 декабря

Хамовнический суд Москвы перенес оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении экс-главы НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева до 27 декабря.

На здании районного суда висит объявление о том, что судебное заседание начнется 27 декабря в 10:00.

О причинах переноса не сообщается.

Напомним, "Аргументы.ру" сообщали, что гособвинение попросило осудить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 14 лет колонии общего режима по второму делу. Несмотря на то, что прокуроры в ходе прений упоминали о смягчающих обстоятельствах дела и отозвали часть обвинения, ими был запрошен почти максимальный срок экс-руководителям ЮКОСа.