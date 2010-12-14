Михаил Ходорковский получил немецкую награду за правозащитную деятельность в преддверии приговора по второму делу ЮКОСа.

Медаль имени доктора Райнера Хильдебрандта была накануне вручена его матери, Марине Ходорковской. Как стало известно, этой же награды был удостоен и адвокат бывшего главы нефтяной кампании Юрий Шмидт. На церемонии награждения присутствовали спикер бундестага Норберт Ламмерт и уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Ленинг, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Тем временем, оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву начнется в Хамовническом суде уже завтра.

"Аргументы.ру" писали, что Михаил Ходорковский в статье "История России и современность: мой личный урок, полезный для руководства моей страны", заявил, что не верит в оправдательный приговор по второму уголовному делу.

В своей статье Михаил Ходорковский, обвиняемый с бывшим руководителем МФО "Менатеп" Платоном Лебедевым по второму уголовному делу в хищении 350 миллионов тонн нефти, прогнозирует для России скорый коррупционный кризис. «Они считают, что бешеные прибыли от нефти и газа будут поступать вечно и реальные реформы проводить необязательно — достаточно реформ понарошку для телекамер. Они мирятся с коррупцией, разделяют архаичные идеи и едины в своем желании не допускать на общественную сцену талантливых, творческих людей», — подчеркивает опальный бизнесмен и проводит параллели с ошибками, сгубившими СССР.