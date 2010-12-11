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Марш памяти Егора Свиридова, не разрешенный властями, охраняет милиция

11 декабря 2010, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Марш памяти Егора Свиридова, не разрешенный властями, охраняет милиция

В Москве футбольные болельщики устроили шествие по Кронштадтскому бульвару к месту убийства своего товарища Егора Свиридова. Марш памяти болельщика "Спартака", не разрешенный властями, охраняет милиция.

По данным источника в правоохранительных органах, в колонне насчитывается около 2 тысяч человек. Часть болельщиков двигалась по тротуару, однако многие шли и по проезжей части.

В целях безопасности движение ко Кронштадтскому бульвару было полностью перекрыто. Обстановка на месте проведения акции спокойная. Болельщики постоянно прибывают, почти у всех в руках цветы, свечи, а также фотографии убитого.

Милиция приняла повышенные меры безопасности. Так, около метро "Водный стадион" дежурят усиленные наряд сотрудников милиции. Вдоль всей дороги по Кронштадтскому бульвару также дежурят милиция и ОМОН.

По словам источника в правоохранительных органах, на место гибели также приехали около 200 байкеров, среди которых "Ночные волки", передает "Интерфакс". Пока никого из участников не задерживали.

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.

Напомним, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.

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