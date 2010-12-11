МАК приступила к расшифровке самописца с аварийного Ту-154

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию инцидента, произошедшего с самолетом Ту-154 "Авиалиний Дагестана" в аэропорту Домодедово, приступила к анализу данных бортового самописца.

В настоящее время установлено, что запись аварийного полета имеется, специалисты МАК начали составлять протокол переговоров.

"Аргументы.ру" сообщали, что 4 декабря, самолет Ту-154, вылетевший из "Внуково" в Дагестан, аварийно сел в столичном аэропорту "Домодедово" после отказа всех трех двигателей. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. По уточненным данным, погибли два человека - родной брат президента Дагестана Гаджимурад Магомедов и мать судьи Конституционного Суда 80-летняя РФ Гадиса Гаджиева. 87 человек получили ранения различной степени тяжести.