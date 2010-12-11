Огромный карамельный заяц-леденец установят в центре Москвы

Огромный карамельный заяц весом около 100 кг будет установлен на площади Революции в центре Москвы в субботу, 11 декабря в рамках ежегодного московского рождественского фестиваля ремесел "Русская зима".

Как стало известно, с 13:00 Дед Мороз и Снегурочка специальными молоточками "будут отбивать кусочки леденца и угощать всех желающих".

Детей и их родителей с 12:30 до 14:30 на площади ждет концертная программа и бесплатное катание на аттракционах, воссозданных по старинным эскизам.

"Аргументы.ру" писали ранее, что в этом году фестиваль ремесел пройдет под девизом "Зима русских рекордов".