Глава Ингушетии: Задержанная в Москве девушка — не смертница

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров опроверг информацию о том, что 22-летняя жительница города Карабулака прибыла в Москву, чтобы совершить теракт, то есть выступить в роли смертницы.

Глава Ингушетии рассказал "Газете.Ru": "Эта девушка не смертница, она просто вышла замуж и уехала в Москву, откуда и позвонила родителям. Я не знаю, зачем кто-то распространяет такую информацию и вешает ярлыки".

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что в Москве задержали жительницу Карабулака, по предварительным данным, имеющую отношение к бандитскому подполью Кавказа.