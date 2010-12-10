Названы причины утраты трех спутников ГЛОНАСС

Межведомственная комиссия назвала причины утраты трех военных спутников "Ураган‑М" навигационной системы ГЛОНАСС, затонувших в Тихом океане 5 декабря.

По данным главы комиссии, генерального директора ЦНИИмаш Геннадия Райкунова, нештатная ситуация произошла из-за того, что по ошибке в разгонный блок было заправлено больше топлива, чем необходимо, примерно на 2 тонны. Это основная причина, - сообщили в комиссии. Впрочем, там уточнили, что рассматриваются и другие версии, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Между тем глава Роскосмоса Анатолий Перминов, комментируя заявление главы межведомственной комиссии по расследованию неудачного запуска спутников о том, что причины аварии установлены, заявил: "Комиссия работу не закончила. Никаких заключительных документов, подписанных всеми членами комиссии, у меня на столе нет".

Напомним, "Аргументы.ру" сообщали, что 5 декабря из-за аварии ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" три военных спутника "Ураган‑М" навигационной системы ГЛОНАСС-М упали в Тихий океан. Потеря спутников может обойтись России в несколько миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев поручил проверить расходование средств на реализацию программы ГЛОНАСС.